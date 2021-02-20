Son Dakika | Sağlık çalışanları, karda 2 kilometre yürüyerek yaşlı kadının aşısını yaptı
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Son Dakika | Sağlık çalışanları, karda 2 kilometre yürüyerek yaşlı kadının aşısını yaptı

20.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:31
Son Dakika | Sağlık çalışanları, karda 2 kilometre yürüyerek yaşlı kadının aşısını yaptı

Son dakika gündem haberi: Sağlık çalışanları, karda 2 kilometre yürüyerek yaşlı kadının aşısını yaptıKAYSERİ'nin Sarız ilçesine bağlı kırsal Dallıkavak mahallesinde oturan 84 yaşındaki Güzel Çelik'in ikinci doz koronavirüs aşısı, karla kaplı bölgede yaklaşık 2 kilometre yürüyerek eve ulaşan sağlık ekipleri...

Sağlık çalışanları, karda 2 kilometre yürüyerek yaşlı kadının aşısını yaptı

KAYSERİ'nin Sarız ilçesine bağlı kırsal Dallıkavak mahallesinde oturan 84 yaşındaki Güzel Çelik'in ikinci doz koronavirüs aşısı, karla kaplı bölgede yaklaşık 2 kilometre yürüyerek eve ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kayseri merkez ve 16 ilçede koronavirüs salgınına karşı 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık kuruluşlarına gitme imkanı olmayan vatandaşlara ise aşıları evlerinde uygulanıyor. Sarız ilçesinin kırsal Dallıkavak mahallesinde oturan Güzel Çelik'e ikinci doz koronavirüs aşısı da evinde yapıldı. Sağlık ekipleri, araçla mahalleye ulaşmasına rağmen, Güzel Çelik'in evine giden yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle yürümek zorunda kaldı. Sağlık çalışanları, yaklaşık 2 kilometre kar üzerinde yürüyerek yaşlı kadının evine ulaşarak, ikinci doz koronavirüs aşısını uyguladı. Güzel Çelik'in teşekkür ettiği sağlık çalışanları, aşı uygulamasından sonra araca kadar tekrar yürüyerek gitti.

Son Dakika | Sağlık çalışanları, karda 2 kilometre yürüyerek yaşlı kadının aşısını yaptı
Son Dakika | Sağlık çalışanları, karda 2 kilometre yürüyerek yaşlı kadının aşısını yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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