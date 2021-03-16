Sağlık çalışanları, Karaman Valisi Işık'ı ziyaret etti
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Sağlık çalışanları, Karaman Valisi Işık'ı ziyaret etti

16.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:35
Sağlık çalışanları, Karaman Valisi Işık'ı ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Kurşun, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek il genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen uygulama ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, "Salgınının yayılımının önlenmesindeki özverili çalışmaları ve fedakarlıklarıyla bu mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarımızın bu özel ve anlamlı günlerini tebrik ediyor, yaşanan salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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