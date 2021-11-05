BİTLİS (İHA) - Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak aşı çalışmalarını sürdürüyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde soğukların başlamasına rağmen aşı ekipleri korona virüs aşı oranının yükseltilmesi için kapı kapı dolaşarak vatandaşları aşılıyor.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki aşılama ekipleri, kent merkezinin yanı sıra mahallelerde aşılama yaparak korona virüs salgınının kontrol altına alınması ve vatandaşların bağışıklık kazanmaları için yoğun çaba harcıyor. Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Pınar Küçükçayır, ikinci doz aşılama sürecinde yüzde 65'e ulaştıklarını ve aşı ekiplerinin her gün havaların soğuk ve yağışlı olmasına aldırmadan vatandaşların aşılanması için köylerde, aşı çadırlarında, mahallelerde ve ilçe merkezindeki yol güzergahında bulunan ambulansta çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Soğuk havalara rağmen aşı ekipleri olarak tüm evleri tek tek gezerek vatandaşları aşıladıklarını belirten Pınar Küçükçayır, "Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak ilçe merkezi ve köylerdeki tüm evleri tek tek geziyoruz. Aşı zamanı gelmesine rağmen aşılarını yaptırmamış vatandaşlara aşılarını ulaştırıyoruz. Tatvan ilçesi olarak şu anda yüzde 65 oranına ulaşmış durumdayız. Ama toplumsal bağışıklık için yüzde 75'in üzerine ulaşmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın evlerine gittiğimizde, aşılarını olmalarını ve yüzde 75 üzerine çıkarmamız için bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Hastalığın ülkemizde bitmesi için ikinci doz aşılarını olmaları gerekiyor. Aşı ekipleri olarak sabah mesaimiz başlıyor ve akşama kadar yürüyoruz. Şu anda yağmur var ve soğuk havada aşılama yapmaya çalışıyoruz. Biz de sağlık çalışanları olarak zorlanıyoruz. O yüzden vatandaşların bize yardımcı olmalarını ve ikinci doz aşılarını olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Herkesin aşılarını yapması gerektiğini vurgulayan Necdet Kuşin isimli vatandaş, "Sağlık ekipleri ev ev dolaşıp aşılarımızı yapıyorlar. Biz de aşılarımızı yaptırıyoruz. İnşallah bu aşıların faydası olur. Herkesin aşılarını yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Aşının kötü olduğunu söyleyenlere inanmamak gerektiğini ve aşılarını yaparak hasta olmadıklarını dile getiren Safiye Ayaz ise "Sağlık personelleri mahallemize geldi ve ikinci doz aşılarımızı yaptılar. Herkes ikinci doz aşısını yapsın. Korkulacak hiçbir şey yok. Hastalıktan korunuyoruz. Hastaneye gitmiyoruz. Evimize gelip hastalığımız veya sorunlarımızı tek tek soruyorlar. Allah onlardan razı olsun. 'Aşı çok kötü' diyenler var ama öyle değil. Ben yaptığım için hasta olmadım. Bizi koruyor. Kötü bir şey olsaydı sağlık çalışanları bize yapmazdı" ifadelerini kullandı.