"Sağlık Çalışanları İstifa Ediyor Sistem Sonbaharda Çökebilir"
Corona virüsü salgınında Gaziantep'te hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı yüksek seyrederken, sağlık çalışanları arasında istifalar başladı.
26.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:50
Corona virüsü salgınında Gaziantep'te hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı yüksek seyrederken, sağlık çalışanları arasında istifalar başladı. Hekimler bu şekilde devam ederse enfluenza (grip) döneminin başlamasıyla, sağlık sisteminin tamamen çökebileceği uyarısı yapıyor
Kaynak: DailyMotion.com