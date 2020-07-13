Sağlık çalışanları işitme engellilerin hayatını kolaylaştıracak
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Sağlık çalışanları işitme engellilerin hayatını kolaylaştıracak

- Sağlık çalışanları işitme engellilerin hayatını kolaylaştıracak Adana'da görev yapan 25 Acil Tıp Teknisyeni engellileri daha iyi anlamak onların hayatını kolaylaştırmak için işaret dili eğitimi aldı Adana'da görev yapan 25 Acil Tıp Teknisyeni işitme engellileri daha iyi anlamak ve...

13.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 13.07.2020 09:41

- Sağlık çalışanları işitme engellilerin hayatını kolaylaştıracak

Adana'da görev yapan 25 Acil Tıp Teknisyeni engellileri daha iyi anlamak onların hayatını kolaylaştırmak için işaret dili eğitimi aldı

ADANA - Adana'da görev yapan 25 Acil Tıp Teknisyeni işitme engellileri daha iyi anlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla işaret dili eğitimi aldı.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Acil Tıp Teknisyeni personellerin işitme engelli hastalar ile iletişim sorununu aşmasına katkı sağlamak için 2 Mart tarihinde 120 saatlik "Konuştur Parmakları" projesi kapsamında işaret dili kursu başladı. Eğitimin 32 saati yüz yüze gerçekleştirilirken 16 Mart itibariyle korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verildi. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın iş birliğinde eğitim 14 Mayıs tarihinde Zoom programı üzerinden online olarak tekrar başladı.

Mesai saatleri dışında kursa katılan personele verilen eğitim sayesinde işitme engelli vatandaşlarla iletişim noktasında karşılaşılan sıkıntıların önüne geçilecek.

Bu kapsamda sertifikalarını alan 25 personel, işaret dili alfabesini, günlük hayatta sık kullanılan kelimeleri, zaman ve duyguları anlatmayı öğrenerek, işitme engellilere her konuda yardımcı olacak.

"Bir hayat kurtarmak bir nesli kurtarmaktır"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, "İşitme engelli vatandaşlarımızla hem görsel hem de sahada anlaşabilmek adına bu dili mutlaka bilmek zorundayız. "Konuştur Parmakları" isimli eğitim geçen hafta itibariyle tamamlanmış oldu. Eğitimin bir kısmı yüz yüze bir kısmı da online olarak gerçekleştirildi. Bu arkadaşlar bugün burada yarın ülkemizin başka bir istasyonunda çalışacaklar. Bir hayatı kurtarmanın bir nesli kurtarmak olduğunu düşünüyorum. O arkadaşlar bizim sahada onurumuz" diye konuştu.

Öte yandan Özer, ileri ki süreçlerde dönem dönem bütün sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimlerinin verileceğini söyledi.

Adana Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Adnan Atılgan ise bütün herkese teşekkür ederek, "Engelli bireyler toplumda oldukça iletişim alanında sıkıntıları olan insanlar. Bizim amacımız burada ki hizmetin sürekliliğini sağlamak" ifadelerini kullandı.

"Tercümanlık eğitimini almak istiyorum"

İşaret dili eğitimi alan Acil Tıp Teknisyeni Şule Yurtsever de eğitimden memnun kaldığını belirterek, "Süreç bizim için oldukça verimli geçti. İlk başta yüz yüze eğitim alıyorduk ama sonrasında online eğitim aldık. Online eğitimde de başarılı olduk. Nöbetlerimiz de dahil katılabildik. Kendi adıma ben çok iyi şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Ekip arkadaşlarıma da bu öğrendiklerimi öğreteceğim ve bir sonraki aşama olan tercümanlık eğitimini almak istiyorum" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanları işitme engellilerin hayatını kolaylaştıracak

Kaynak: İHA

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