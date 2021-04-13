ANTALYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI
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ANTALYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜSLE mücadelede ön safta yer alan 112 Acil Servis çalışanları, ramazanın ilk sahurunu da görev başında yaptı.

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KORONAVİRÜSLE mücadelede ön safta yer alan 112 Acil Servis çalışanları, ramazanın ilk sahurunu da görev başında yaptı.

Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. Bir yılı aşkın zamandır koronavirüsle mücadele eden 112 Acil Servis çalışanları da ilk sahur heyecanını ailelerinden uzak, görev başında yaşadı. Antalya'daki Muratpaşa 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık çalışanları da ilk sahurlarını ekipteki çalışma arkadaşlarıyla birlikte yaptı. İstasyonda yiyeceklerini el birliğiyle hazırlayan çalışanlar, sahurun ardından çıkan görev için istasyondan ayrıldı.

İstasyonda görevli paramedik Ferhat Gül, her zaman görevlerinin başında olduklarını belirterek, 'Ramazan ayının ilk sahurunu gerçekleştirdik. Bizler 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Görevimizi yaparken, bizim için zaman kavramı yok. Sadece aldığımız çağrıyla bir hayatın kurtarılması en önemli unsurdur. Bazen yemek fırsatı bulamadığımız, vaktinde yiyemediğimiz zamanlar dahi oluyor. Önceliğimiz hastanın hastaneye yetiştirilmesidir. Biz her zaman görevimizin başındayız" dedi.

ANTALYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI
ANTALYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI
ANTALYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI
ANTALYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI
ANTALYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI
ANTALYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI
ANTALYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI
ANTALYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI
ANTALYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI
ANTALYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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