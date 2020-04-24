Sağlık çalışanları ilk iftarı ailelerinden uzak yaptı
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Karataş, Güncel, Haber

Sağlık çalışanları ilk iftarı ailelerinden uzak yaptı

Sağlık çalışanları ilk iftarı ailelerinden uzak yaptıANTALYA'da sağlık çalışanları, Ramazanın ilk iftarını hastanede, ailelerinden uzakta yaptı.

24.04.2020 23:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:25
Sağlık çalışanları ilk iftarı ailelerinden uzak yaptı

Sağlık çalışanları ilk iftarı ailelerinden uzak yaptı

ANTALYA'da sağlık çalışanları, Ramazanın ilk iftarını hastanede, ailelerinden uzakta yaptı. Sağlık çalışanı Yasemin Karataş, 'İnşallah bu zorlu süreci bir an önce atlatırız ve eskisi gibi iftar sofralarında ailelerimizle buluşuruz' dedi.

Ramazan ayının ilk gününde görev başında olan sağlık çalışanları, oruçlarını hastanelerde açtı. Pandemi hastanelerinden Kepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, iftar saatine yakın görev yerlerinden nöbetleşe ayrılarak yemekhaneye gelip sıraya girdi. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dizayn edilen yemekhanede kendileri için hazırlanan yemekleri alarak masalara oturan sağlıkçılar, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.Hastanede görev yapan sağlık çalışanı Yasemin Karataş, 'Dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ramazan ayına merhaba dedik ancak bizim için çok bir şey değişmedi. Zaten sağlık çalışanları olarak bayramları, iftarları hastanelerde görev başında geçirmeye alışığız. Bu durumdan şikayetçi de değiliz. İnşallah bu zorlu süreci bir an önce atlatırız ve eskisi gibi iftar sofralarında ailelerimizle buluşuruz' dedi.

Maske ve ekipmanlarıyla yemekhaneye gelen sağlık çalışanları, yemeklerinin ardından çıkarttıkları ekipmanlarını takarak görevlerine döndü.


Kaynak: DHA

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