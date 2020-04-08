Sağlık çalışanları ile ilgili kanun teklifi TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili hazırladıkları kanun teklifinin sağlık sektöründeki tüm personeli kapsadığını belirterek, "Kamu, özel tüm sağlık çalışanlarımızın tehdit, hakaret, yaralama, görevi erteleme suçları söz konusu olduğunda cezalar yüzde...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili hazırladıkları kanun teklifinin sağlık sektöründeki tüm personeli kapsadığını belirterek, "Kamu, özel tüm sağlık çalışanlarımızın tehdit, hakaret, yaralama, görevi erteleme suçları söz konusu olduğunda cezalar yüzde 50 arttırılıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, milletvekilleriyle birlikte sağlık çalışanlarına yönelik kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Korona virüs salgını ile savaşın ön safhalarında sağlık çalışanlarının yer aldığına dikkat çeken Turan, "Daha önce bakanlığımızın talebi doğrultusunda sağlık çalışanlarımız için 32 bin ek personel alımı, performans ödemelerinin en üst tavandan verilmesi gibi kararlara imza atmıştık. AK Parti'nin MHP ile beraber vermiş olduğu sağlıkta şiddetin engellenmesine ilişkin kamuoyunda bilinen yasa teklifini sizlerle paylaşmak için buradayız. Teklifimiz sadece kamuda çalışanlarımız değil, tüm kamu, özel sağlık çalışanlarımızı ilgilendiriyor. Doktor, hemşire, ebe, sağlıktaki şoför, ambulans şoförleri, güvenlik, temizlik, yani sağlıkla ilgili çalışma içerisinde olan hangi personelimiz varsa onların tümünü kapsayan teklif. Kamu, özel tüm sağlık çalışanlarımızın tehdit, hakaret, yaralama, görevi erteleme suçları söz konusu olduğunda cezalar yüzde 50 arttırılıyor. Aynı şekilde bu suçlar işlendiğinde ceza söz konusu olduğunda bunlar erteleme, hükmün açıklanmasının ertelenmesine konu olmayacak suçlardan sayılacak. Mağdur personeli faile hizmetten eğer başka bir kişi varsa, kaçınma hakkı verilecek. Hastaya ilk yardıma gidildiğinde birden fazla doktor bulunuyorsa ve doktorun birisiyle polemiği, kavgası, mahkemesi varsa, bir başka doktor olması kaydıyla çekinme hakkı tanınacak" dedi.

Turan, teklifle sağlık çalışanlarına şiddette hapis cezası ile cezalandırmanın öngörüldüğünü kaydetti. Turan, CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik önergesine ilişkin soruya, "Dün CHP'nin oylamada kaç vekili vardı? Sadece 7. CHP kendi önerisini kabul etmedi ki reddetmiş olalım. Bir önerge verildiğinde 7 kişiyle mi gelinir? Bu konu siyasi polemikten uzak bakılması gereken bir konu. Dün sadece söz hakkı almak için her Salı olduğu gibi önerge verildi. Eğer samimilerse, çok hassasım dediği, AK Parti'nin reddettiğini iddia ettiği önergeye neden sadece 7 vekille birlikte katıldı? Dün Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanım 'Gelin bununla ilgili bütün partiler anlaşalım. Hatta şu anda görüşülen infaz yasasına ekleyelim' dediler. HDP, CHP şu anda infaz yasasına şerhi olduğundan dolayı bu kanuna eklemeyi uygun görmediler" karşılığını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA