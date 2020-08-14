Sağlık çalışanları için üretilen tulum ve önlükler Avrupa'ya gönderiliyor Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağlık çalışanları için üretilen tulum ve önlükler İngiltere, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağlık çalışanları için üretilen tulum ve önlükler İngiltere, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.

İlçede faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası artan talepleri yetiştirebilmek için 35 işçiyle çalışıyor.

Atölye sorumlusu Abdulvahap Özmen, AA muhabirine, salgın döneminde atölye olarak maske, tulum ve önlük ürettiklerini söyledi.

Salgın sonrası artan talepleri karşılayabilmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Özmen, çalışma şartlarını da salgın tedbirlerine uygun düzenlediklerini anlattı.

Özmen, yurt içinden aldıkları siparişlerin yanı sıra Avrupa ülkelerinden de talep geldiğini ifade ederek İngiltere, Almanya ve Hollanda'ya ürün hazırladıklarını belirtti.

Önce maske üretimiyle başladıklarını aktaran Özmen, "Sonra sağlıkçıların kullandığı önlük ve tulum siparişleri almaya başladık. Şu anda tulum üretimi yoğunlukta. Günlük ortalama 1500 önlük, 1500 tulum, 1000 adet ceset torbası üretiyoruz. Gelen her işi titizlikle en iyi şekilde yapmayı sürdürüyoruz. Ürettiğimiz ürünleri İngiltere, Almanya ve Hollanda'ya gönderiyoruz." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz da ilçelerinde iki tekstil atölyesi açıldığını söyledi.

Yılmaz, iki tekstil atölyesinde 60 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Kaynak: AA