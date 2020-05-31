Sağlık çalışanları için tüm imkanlar seferber edildi Korona virüsü salgını sürecinde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), sağlık çalışanlarına desteğini sürdürüyor.

Korona virüsü salgını sürecinde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), sağlık çalışanlarına desteğini sürdürüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, korona virüsünün Türkiye'de görüldüğü günden itibaren her birliğin sosyal sorumluluk içinde aktif bir süreç izlediğini söyledi.

Eskinazi, "Ülkemizdeki mücadeleye katkı sağlamak için bu süreçte en fazla yorulan ve büyük gayret sarf eden pandeminin kahramanları fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelik sosyal sorumluluk projelerimizi öncelikli gündemimize aldık" dedi.

Jak Eskinazi, Egeli ihracatçıların sağlık çalışanlarına verdiği desteği değinerek, "Sağlık çalışanlarının yüküne omuz vermek için sağlık müdürlükleri, valilikler, Tarım ve Orman Müdürlükleri ile temasa geçerek yoğun girişimlerde bulundu ve bütün imkanlarını seferber ederek kollarının uzandığı her yere yardımlarını ulaştırdılar. Biz Ege İhracatçı Birlikleri olmamızın ötesinde büyük bir dayanışma içerisinde hareket ederek aynı zamanda büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğumuzu da gösterdik" şeklinde konuştu.

Eskinazi, sağlık personellerinin daha güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak adına yapılan yardımları şöyle sıraladı:

"İhtiyaç sahibi hastanelerimize yoğun bakım ünitelerinde en çok gerek duyulan maske, ventilatör, CPR cihazı, hasta takip monitörleri, numune alma kabinleri ve entübasyon kabinlerini tedarik ettik. Aynı zamanda İzmir ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne cerrahi tulum, maske, ateş ölçer, entübasyon kabini, İzmir ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine de maske desteğinde bulunduk. İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ise kuru yiyecek yardımlarını ve el hijyen ürünlerini teslim ettik."

Jak Eskinazi, şöyle devam etti:

"Sağlık müdürlükleri, valilikler, Tarım ve Orman Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu diğer koruyucu ekipman ve cihazları da tedarik etmeye devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızla normalleşme sürecine katkı sunarken aynı zamanda da tüm sağlık personelimizin güvenli ve hijyenik ortamda görevlerini ifa etmelerini sağlıyoruz. Sağlık çalışanlarının göstermiş olduğu olağanüstü çabayla bu süreci en yakın zamanda tam anlamıyla atlatacağımıza, bu zorlu günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA