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milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Pilot, Tokat, Güncel

Sağlık çalışanları için tulum üretiyorlar

TOKAT Olgunlaşma Enstitüsü, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için cerrahi ameliyat önlüğü ve tulum üretmeye başladı.

25.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:10
Sağlık çalışanları için tulum üretiyorlar

TOKAT Olgunlaşma Enstitüsü, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için cerrahi ameliyat önlüğü ve tulum üretmeye başladı. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Koronavirüs ile Mücadele Önlemleri'  kapsamında, pilot il olarak belirlenen Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, tulum ve cerrahi önlük üretimine başladı. Sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla enstitü atölyesinde 10 personel üretim yapıyor.Günde 200 tulum ve 200 cerrahi önlük üretimi yaptıklarını ifade eden Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, "Ülkemizin geçtiği bu sıkıntılı günlerde her paydaşın dayanışması ve ortak edilmesi nedeniyle belirlenen pilot bölge uygulamalarımıza Tokat da dahil edilmiştir. Kurumumuz bünyesinde üretimini ivedilik ve titizlikle gerçekleştirdiğimiz medikal maske, önlük ve tulumlar hastane, İl Sağlık Müdürlüğü ve askeriye gibi devletimizin çeşitli kurumlarında kullanılmak üzere teslim edilecektir. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü olarak bu süreçte üretime katılan bir paydaş olmaktan bizler de gurur duyuyoruz. Ürettiğimiz medikal ürünlerin vatandaşlarımıza faydalı olmasını ve koronavirüs salgınından ülkemizin bir an önce kurtulmasını temenni ediyoruz. Dün başladık çalışmaya, günde 200 adet yapıyoruz. 10 personelimiz var şu anda. Çalışmaya yeni başladık ama hızlıyız. Saat kavramımız yok, bir an önce yaraların sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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