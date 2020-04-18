Sağlık çalışanları için otobüs güzergahlarında düzenleme
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi, Yerel

Sağlık çalışanları için otobüs güzergahlarında düzenleme

Sağlık çalışanları için otobüs güzergahlarında düzenleme Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının görev yerlerine ulaşımlarında sıkıntı yaşamaması için otobüs güzergahlarında düzenlemeye gitti.

18.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:06
Sağlık çalışanları için otobüs güzergahlarında düzenleme

Sağlık çalışanları için otobüs güzergahlarında düzenleme

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının görev yerlerine ulaşımlarında sıkıntı yaşamaması için otobüs güzergahlarında düzenlemeye gitti. EGO Genel Müdürlüğü sağlık çalışanlarının talebi üzerine bazı hatlara özel servis ve ek duraklar koyarken, Şehir Hastanesi'ne ulaşım sürecini aktarma sayısını azaltarak daha da kısalttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarının iş yerlerine kolaylıkla ve kesintisiz gidebilmelerini sağlamak amacıyla otobüs güzergahlarında düzenlemeye gitti. Bazı hatlara ek duraklar koyan EGO Genel Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının doğrudan ve Başkent 153 hattı üzerinden yaptıkları talepler doğrultusunda Şehir Hastanesi'ne ulaşımlarını kolaylaştıracak yeni bir servis hizmeti başlattı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede yoğun bir tempoda çalışan sağlık personelini kısa sürede görev yerlerine ulaştırabilmek amacıyla otobüs hatlarında düzenlemeye gittiklerini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Şehir Hastanesi'ne ulaşımda 3 araçla yapılan aktarma sayısını 2'ye düşürdüklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarına özel planlama yaparak, çalıştıkları hastaneye ulaşım sürecini kısalttıklarını belirten Alkaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla sağlık çalışanlarıyla birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızdan Başkent 153 hattına gelen talepleri inceleyerek yerine getirmeye çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni planlamalar sayesinde sağlık çalışanlarımızın ulaşım sorununu ortadan kaldıracağız. Sağlık çalışanlarımız için elimizden geleni sonuna kadar yapmaya hazırız" dedi.

Kızılay-Ulus-Emniyet Sarayı- Gazi Hastanesi-AŞTİ ve Şehir Hastanesi'ne giden 112 hattında düzenleme yapan EGO Genel Müdürlüğü, ekspres hat olduğu için her durakta durmayan 112 Şehir Hastanesi otobüsünden Armada AVM civarında yer alan otel ve konuk evinde konaklayan sağlık çalışanlarının da yararlanabilmesi için bu bölgedeki durakları da 112 hattına dahil etti. Karapürçek, Hüseyingazi, Solfasol, Güneşevler, Siteler ile Örnek Mahallesi'nden de yoğun taleplerin gelmesi nedeniyle harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, 450 numaralı EGO otobüsüne yeni güzergahlar ekledi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünden Şehir Hastanesi'ne devam edecek olan 450 numaralı hat sayesinde Solfasol, Gülpınar, Güneşevler, Siteler, Ulubey, Önder ve Örnek Mahallesi'nde yaşayan sağlık çalışanları ile vatandaşlar da rahatlıkla Şehir Hastanesine ulaşabilecek.

Aktarma süresi kısaltıldı

Yapılan bir başka planlama sayesinde önceden Eryaman, Fatih, Sincan, Yenikent ve Etimesgut'tan gelen yolcular Koru ve Ümitköy Metro İstasyonları'ndan Hastane durağına gelerek Şehir Hastanesi ringini kullanıyor ve toplam üç vasıta değiştirerek Şehir Hastanesi'ne ulaşıyorlardı. Yeni düzenleme sayesinde ise üç yerine iki araçla aktarma yapılarak, Koru ve Ümitköy Metro İstasyonları'ndan direkt Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlanacak.

Sağlık çalışanlarına özel servis

Koronavirüs salgını ile mücadele süreci bitene kadar Gelir İdaresi Başkanlığı OECD Eğitim Merkezi Misafirhanesi ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahına da sağlık çalışanlarına özel servis hizmeti başlatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı OECD Eğitim Merkezi Misafirhanesi'nde konaklayan sağlık çalışanlarının ulaşım sorununu çözmek için uygulamaya konulan servis, 07.30 ile 19.30 saatlerinde hareket edecek. Özel servis Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ise 08.15 ile 20.15 saatlerinde kalkacak.

Bir başka servis hizmeti ise GATA'dan saat 07.45'te sağlık çalışanları için hareket ederek, Hacettepe Beytepe Kampüsünde yer alan Emine Şerife Kız Yurdu'na ulaşım sağlayacak. Aynı servis saat 20.00'da da Emine Şerife Kız Yurdu'ndan GATA'ya hareket edecek.Sağlık çalışanları, EGO Genel Müdürlüğü tarafından özel olarak tahsis edilen servis otobüslerine kurum kimliklerini göstererek ücretsiz binebilecek.

Sağlık çalışanları için otobüs güzergahlarında düzenleme

Kaynak: İHA

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