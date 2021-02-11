Sağlık çalışanları için ikinci doz, 70 yaş üstü için ilk doz Covid aşısı uygulaması başladı
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BBC

Sağlık çalışanları için ikinci doz, 70 yaş üstü için ilk doz Covid aşısı uygulaması başladı

11.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:12
Sağlık çalışanları için ikinci doz, 70 yaş üstü için ilk doz Covid aşısı uygulaması başladı

Türkiye'de 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında ilk dozlarını olan sağlık çalışanları, 28 gün sonrası ikinci doz aşılarını olmaya başladı. Aşı programının birinci aşamasında yaklaşık bir milyondan fazla sağlık çalışanı ilk doz aşısını olmuştu.

Bugünden itibaren 70 yaş ve üzeri kişiler da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş üstü kişiler, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak.

Aşılama takvimi doğrultusunda, yarından itibaren ise 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına başlanacak.

Öğretmenler için aşılama takvimi ise ay sonuna doğru başlayacak.

Türkiye'de önümüzdeki haftadan itibaren, şehir bazında 7 günlük koronavirüs vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayımlanacak.

Koca: Önümüzdeki süreçte aşılama tedariğiyle birlikte takvimi genişleteceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye'de 2,8 milyon kişinin ilk doz aşılanmasının tamamlandığını açıkladı.

Fahrettin Koca, "Amacımız nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır. Önümüzdeki süreçte aşılama tedariğiyle birlikte takvimi genişleteceğiz" dedi.

Koca ayrıca bu dönem için daha önce 50 milyon doz aşı için sözleşme yapıldığını söyledi.

'Şu kadar aşı geldi, gelecek diye duyurmayacağız'

Bu hafta Türkiye'ye yeni aşıların geldiğini söyleyen Koca, diğer şirketlerle de görüşmelerin sürdüğünü, bundan sonra "Aşı bu kadar geldi, şu kadar gelecek" diye açıklama yapmayacaklarını belirtti.

En başından beri Pfizer-BioNtech aşısı ile ilgili olarak Uğur Şahin ile iletişim içinde olduklarını aktaran Koca, Mart ya da en geç Nisan ayında aşıların temin edilebileceğini daha önce söylediklerini ifade etti.

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'100 milyon aşı için anlaşma yapıldı'

Sağlık Bakanı Koca, şimdiye kadar 15 milyon doz aşının temin edildiğini ve 100 milyondan fazla aşı için anlaşmaların tamamlandığını aktardı. Koca, aşı üretimi ve tedariği konusunda eleştiriler aldıklarını ve bu eleştirileri değerlendirdiklerini de söyledi:

"Aşı tedariğinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır. Buna ürettiği aşılar kullanıma giren ülkeler dahil. Her konuda eleştirildik, yaptıklarımız eksik ya da fazla bulundu. Her bir eleştiriyi 'Yönetimi daha iyi nasıl yapabiliriz' fikriyle sahiplendik ve birlikte daha iyisini başarmak için kullandık."

Öğretmenler için aşılama takvimi başlayacak

Mutasyonlarla ilgili olarak ise Koca, "Önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz. Bunlardan 263 tanesi İngiltere varyantı, 23 tanesi Güney Afrika varyantı, 106 tane kökeni belli olmayan varyant tespit edilmiştir. İngiltere'de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığı artırdığına dair önemli bulgular var" dedi.

BBC
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