Sağlık çalışanları için hastaneye 200 alabalık getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık çalışanları için hastaneye 200 alabalık getirdi

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bir alabalık üreticisi, koronavirüs ile ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına ikram edilmek üzere, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne 200 adet alabalık hediye etti.

Sağlık çalışanları için hastaneye 200 alabalık getirdi
12.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:55

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bir alabalık üreticisi, koronavirüs ile ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına ikram edilmek üzere, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne 200 adet alabalık hediye etti.

Mudurnu ilçesine bağlı Gölcük Köyü Tekirler Mahallesi'nde 12 yıldır alabalık çiftliği işleten Yusuf Sarıhan, tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında canla başla çalışan sağlık çalışanlarına bir jest yapmak istedi. Sarıhan, sağlık çalışanlarına çiftliğinde ürettiği alabalıklardan hediye etmeye karar verdi. Yusuf Sarıhan, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek yapmak istediği jesti iletti. Sarıhan'ın isteği kabul edildi. Çiftliğinde bulunan havuzlarından yakaladığı 200 adet alabalığı temizleyen Sarıhan, sağlık müdürlüğünün yönlendirmesi ile balıkları kendi aracıyla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürdü. Yusuf Sarıhan balıkları, hastane başhekimi ve yetkililerine teslim etti. Balıklar, hastanede pişirildikten sonra sağlık çalışanlarına ikram edilecek.

Yusuf Sarıhan canla başla çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için böyle bir jest yaptığını ifade ederek, "Allah onlara yardımcı olsun. Benim de katkım olsun dedim ve kendi ürettiğim alabalıkları temizleyerek akşam iftar yapmaları için teslim ettim. Bugün ayrıca Hemşireler Günü. Tüm çalışanlarımıza, Hemşireler Günü olması nedeniyle bir jest yaptık. Sağlık çalışanlarımızın bizlerin canı uğruna kendi canlarını tehlikeye attıkları için bir jest yaptım. Allah inşallah bu günleri atlatmamıza sağlık çalışanlarımızla beraber vesile olacaktır. İnşallah önümüz aydınlıktır. Sağlık çalışanlarımız için 200 adet alabalık getirdim. Pandemide mücadele eden sağlık çalışanlarımızın iftarına pişirecekler. Onlar bizim için canlarını tehlikeye atıyorlar. Hepsine minnettarız. Sağlık Bakanımıza, müdürlerimize, sağlık çalışanlarımıza, hemşirelerimize bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde Sivas'taki vaka sayılarında artış yaşandı
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde Sivas'taki vaka sayılarında artış yaşandı
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Erzurum polisinden eğlenceli 'evde kal' çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
Erzurum polisinden eğlenceli "evde kal" çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Ziya Selçuk Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mayıs Çocuk 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanları için hastaneye 200 alabalık getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 16:19:22. #1.15#
title