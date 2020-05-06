Sağlık çalışanları için günde 200 siper maske üretiyorlar
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Sağlık çalışanları için günde 200 siper maske üretiyorlar

Sağlık çalışanları için günde 200 siper maske üretiyorlar
06.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:06

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelleri, sağlık çalışanları için günde 200 adet siper maske üretiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelleri, sağlık çalışanları için günde 200 adet siper maske üretiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli, toplum sağlığı için özveri ve fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper maske üretiyor. Korona virüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli, yüz koruyucu siperlik üretimine devam ediyor. Sağlık tedbirleri alınarak tamamen hijyenik bir ortamda el yapımıyla yapılan siper maskeler, 3-4 dakika da tamamlanıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli günlük 200 adet siper maske üretiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, salgının sonlanacağı ana kadar maske üretimine devam edileceği, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacının bu üretilen maskeler ile karşılanacağı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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