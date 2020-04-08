Sağlık çalışanları için duygulandıran etkinlik
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Van, Güncel

Sağlık çalışanları için duygulandıran etkinlik

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Senatosu, Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Diş Hekimliği Fakültesi sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışladı.

08.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:20
Sağlık çalışanları için duygulandıran etkinlik

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Senatosu, Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Diş Hekimliği Fakültesi sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışladı.

Tüm dünyada ve Türkiye'de Korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'yi de sarstı. Türkiye'de korona virüs pandemisi sürecinde birinci derece risk altında çalışan sağlık personelleri VanYYÜ'de düzenlenen bir etkinlikle bir dakikalık alkışlandı. Etkinlik çerçevesinde Van YYÜ Senato üyeleri, ilk olarak Diş Hekimliği Fakültesi önünde bir araya geldi. Burada sağlık çalışanlarını alkışlayan üyeler, sağlık çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Daha sonra Dursun Odabaş Tıp Merkezi önüne gelen senato üyeleri, burada da açık alanda düzenlenen etkinlikle maske takılırken, sosyal mesafeye de dikkat edildi. Etkinlikte hastanede görevli doktor, hemşire, idari personele teşekkür ve takdir mahiyetinde bir dakikalık alkış merasimi düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikle ilgili konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, süreçte mesai gözetmeksizin büyük bir gayret sarf eden sağlık çalışanlarını takdir ettiğini belirtti. Rektör Şevli, "Van YYÜ senatosu olarak hem sağlık çalışanlarımızın Dünya Sağlık Gününü kutlamak hem de bu süreçte gece gündüz demeden fedakarca yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür etmek istedik. Dekanımız, başhekimimiz, tüm doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız bu süreçte 7/24 esasına göre görev yapmaktadırlar. Van YYÜ Rektörlüğü olarak kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hastanemize Kovid-19 şüphesiyle gelen hastaların giriş bölümü tamamen ayrılmış durumda. Hastanemizin bir bloğu bu şekilde gelen hastalar için ayrılmış durumdadır. Hastanemizde süreç iyi bir şekilde yönetilmektedir" dedi.

Sağlık çalışanları adına Van YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ile Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden anlamlı etkinlikten dolayı senato üyelerine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

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