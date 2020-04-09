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Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

"Sağlık çalışanları için altyapımızı seferber etmeye hazırız"

Kağıt ve defter üreticisi MOPAK, sosyal medya hesaplarında başlattığı Gökkuşağı projesiyle sağlık çalışanlarına tıbbi ekipman konusunda destek sağladı.

09.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:22

Kağıt ve defter üreticisi MOPAK, sosyal medya hesaplarında başlattığı Gökkuşağı projesiyle sağlık çalışanlarına tıbbi ekipman konusunda destek sağladı.

Koronavirüs salgını sonrasında Türkiye, büyük bir dayanışmaya gösteriyor. Vatandaşların yardım kampanyalarının yanı sıra özel sektör, salgının sonuçlarını en aza indirebilmek için var gücüye çalışıyor. 94 yıldır matbaa ve kağıt sektöründeki faaliyetlerini sürdüren MOPAK, Gökkuşağı projesiyle binlerce kişiye ulaşarak paylaşım yapanların adına maske bağışında bulundu. Maskeler Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelerde hizmet veren sağlık personelleri için projelere katılanlar adına ulaştırıldı.

"Toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği oldu"

Gerçekleştirilen projenin çeşitli kanallarda 15 milyon erişime ulaştığını belirten MOPAK Genel Müdürü Ruhi Molay, "Gökkuşağı projesiyle herkesi hayalindeki gökkuşağını çizerek camına asmasını ve bunu diğer kullanıcılarla paylaşmasını istedik. Çok kısa sürede binlerce kişinin çağrımıza kulak verdiğini ve gökkuşağı paylaşımları yaptığına şahit olduk. Projenin başında da belirttiğimiz gibi bu paylaşımlar adına sağlık çalışanlarımızın kullanması için maske yardımında bulunduk. Türkiye'nin birçok hastanesine bu yardımımız ulaştırıldı. Şimdi ise yeni projelerle toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Yardımlaşma projeleriyle bu zor dönemi, geçmişte pek çok sıkıntı karşısında sergilediğimiz birlik ve dayanışma ile en kısa sürede, en az hasarla atlatacak ve hep birlikte sağlıklı, huzurlu bir geleceğe kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

"Tüm altyapımızı seferber etmeye hazırız"

Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 7 Nisan ve takip eden bir hafta boyunca kutlanan Sağlık Haftası'nın bu yıl çok manidar bir döneme denk geldiğini aktaran Molay, "Bu yıl Sağlık Haftası yaşadığımız salgın ile birlikte farklı bir anlam kazandı. MOPAK olarak gerekli durumlarda tüm altyapımızı, sağlık çalışanlarının güvenliği için Ortadoğu ve Balkan ülkelerinin en büyük kağıt üreticilerinden biri olarak Kemalpaşa, Dalaman ve Kastamonu'daki tesisimizi seferber etmeye hazırız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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