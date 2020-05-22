Sağlık çalışanları için 500 güvercin uçuruldu
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Sağlık çalışanları için 500 güvercin uçuruldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için 500 güvercin uçuruldu.

22.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:16

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için 500 güvercin uçuruldu.

Sağlık personeline destek vermek isteyen Turgutlu Güvercin Sevenler Derneği, ilçedeki devlet hastanesinin bahçesinde etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Aksoy, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının katılımıyla, hastanenin bahçesinde 500 güvercin gökyüzüne salındı.

Başhekim Aksoy, sağlık çalışanlarına yönelik desteğin kendilerine moral verdiğini söyledi.

Dernek Başkanı Musa Aydın ise "Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu onlara göstermek ve moral vermek için burada bulunuyoruz. Güvercinlerimizle birlikte inşallah koronavirüs de uçar gider." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları için 500 güvercin uçuruldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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