Sağlık çalışanları "evde kal" çağrısında bulundu Konya'da Beyşehir Devlet Hastanesi personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara, "evde kal" çağrısı yaptı.

Konya'da Beyşehir Devlet Hastanesi personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara, "evde kal" çağrısı yaptı.

Beyşehir Devlet Hastanesi doktorları ve sağlık personeli, hazırladıkları mesajlarla sosyal medya üzerinden ilçe halkına evde kalmaları uyarısında bulundu.

Ellerindeki kağıtlara, "Biz sizin için buradayız, lütfen siz de bizim için evde kalın" yazan sağlık çalışanları, vatandaşlardan virüsün yayılmasının önlenmesi için duyarlı davranmalarını istedi.

Hastanenin doktor ve sağlık personeli, tüm yurtta kendileri için başlatılan desteğe de alkışlarla karşılık verdi.

Başhekim Uzman Doktor Sıtkı Küçükbuzcu, insanların olabildiğince toplu alanlardan uzak durması gerektiğini belirterek, "Bu farkındalığı arttırabilmek için 'evindekal' etkinliği kapsamında video hazırladık. 'Biz sağlık salışanları görevimizin başındayız. Senin hastana ana-baba, kardeş, dost ve akraba oluruz. Lütfen evde kal' dedik." ifadesini kullandı.s (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara, "evde kal" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA