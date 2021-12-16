Sağlık Çalışanları Diyarbakır'da Grevdeydi - Haberler
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Sağlık Çalışanları Diyarbakır'da Grevdeydi

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TBMM Genel Kurulu'nda sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri ülke genelinde greve gitti.

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - TBMM Genel Kurulu'nda sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri ülke genelinde greve gitti. Eylemin yapıldığı yerler arasında Diyarbakır da vardı

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