Sağlık Çalışanları Diyarbakır'da Grevdeydi
TBMM Genel Kurulu'nda sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri ülke genelinde greve gitti.
DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - TBMM Genel Kurulu'nda sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri ülke genelinde greve gitti. Eylemin yapıldığı yerler arasında Diyarbakır da vardı
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