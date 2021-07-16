Sağlık çalışanları dağ tepe demeden çobanları aşılıyor
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Sağlık çalışanları dağ tepe demeden çobanları aşılıyor

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | Yerel

Sağlık çalışanları dağ tepe demeden çobanları aşılıyor Van'ın Çatak ilçesinde dağ tepe demeden güneşin altında patika yollarda yürüyen sağlık çalışanları; çobanları yerinde aşılıyor.

Sağlık çalışanları dağ tepe demeden çobanları aşılıyor

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde dağ tepe demeden güneşin altında patika yollarda yürüyen sağlık çalışanları; çobanları yerinde aşılıyor.

Türkiye, korona virüs salgını sürecinde hem hastane hizmetleriyle hem de aşılama planlamasıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Bu nedenle Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Seven'in de aralarında bulunduğu mobil sağlık ekibi, dağ bayır demeden, güneşin altında patika ve tozlu yolları aşarak aşılama çalışmalarına devam ediyor. Sağlık ekiplerinin bu günkü çalışma alanı ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Bilgi Mahallesi'ne bağlı yüksek rakımlı yaylalarda oldu. Sağlık ekipleri, hayvancılığın yoğun olduğu ve yaz boyunca yaylalarda bulundukları için aşı olma zamanı olmayan çobanların ayağına kadar gidiyor. Burada özellikle farklı hastalıkları olamayan çobanları aşılıyorlar.

Aşı çalışmalarının devam edeceklerini ifade eden Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Seven, "Bölge olarak genellikle geçim kaynağı hayvancılık olan yerdeyiz. Vatandaşlarımızın çoğu koyunları ve ot biçmek için yaylalarda oluyor ve sabah erken saatlerde gelip gece de geç saatlerde dönüyorlar. Bizler de onlar aşıya ulaşamayınca aşıyı ayaklarına götürüyoruz. Mobil ekibimiz ile birlikte sabah erken saatlerde yola çıkıp akşam geç saatlere kadar aşılarını yapıyoruz. Sağ olsunlar bizleri severek karşılıyorlar. Yorgunluğumuz onların mutluluğuyla geçiyor. Bütün vatandaşlarımızın aşılarını yapana kadar mobil aşı ekibimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hep birlikte pandemiyi yenmek ümidiyle" dedi.

Sağlık çalışanları dağ tepe demeden çobanları aşılıyor
Sağlık çalışanları dağ tepe demeden çobanları aşılıyor
Sağlık çalışanları dağ tepe demeden çobanları aşılıyor
Sağlık çalışanları dağ tepe demeden çobanları aşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz

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