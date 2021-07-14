Sağlık çalışanları dağ tepe demeden berivanları, çobanları ve çiftçileri aşılıyor

Sağlık çalışanları dağ tepe demeden berivanları, çobanları ve çiftçileri aşılıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağ tepe demeden kız güneşin altında patika yollarda yürüyen sağlık çalışanları berivanları, çobanları ve çiftçileri yerinde aşılıyor.

Sağlık çalışanları dağ tepe demeden berivanları, çobanları ve çiftçileri aşılıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağ tepe demeden kız güneşin altında patika yollarda yürüyen sağlık çalışanları berivanları, çobanları ve çiftçileri yerinde aşılıyor.

Türkiye'de aşılama oranının düşük olduğu iller arasındaki Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağlık ekipleri dağ tepe demeden yürüyerek vatandaşın ayağına gidiyor. Cami hoparlöründen anonslar yaptıran ve arazide çalışanları aşılamaya davet eden Suüstü Köyü Muhtarı Bedirhan Oğuz'un desteğiyle vatandaşlar aşıya büyük ilgi gösterdi.

Muhtar Bedirhan Oğuz, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, köy sakinlerinin aşıya ilgi göstermesini ise memnuniyetle karşıladı. Dağ tepe demeden aşı çalışması için gezdiğini belirten Muhtar Oğuz, "Bugün köyümde aşı çalışması başlattım. Yüksek rakımda bulunan çobanlarımıza, berivanlarımıza ve güvenlik korucularıma giderek aşılarını yaptırdık. Köyde birinci doz aşısını bitirdik. Ben her çıktığım yere bağıra bağıra herkesi aşıya davet ettim. Camiden üst üste anonslar yaptırdık. Tüm köy halkı bize güvenerek destek verdi, hepsine teşekkür ederim. Bu hastalığı yenene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekirse gece gündüz uğraşacağım, yeter ki herkes eski sağlığına kavuşsun. Sağlık ekiplerimizde çok mücadele veriyorlar, onlara da teşekkür ederim" dedi.

Çiftçilikle uğraşan vatandaşlar ise, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Her şeye rağmen ayağımıza kadar gelerek aşı yapıyorlar. Muhtarımızda dağ tepe demeden köy halkının sağlığı için çaba harcıyor. İknalar sonucu bizde aşımızı yaptık. Gayette memnunuz. İnşallah kısa sürede bu hastalık biter" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek