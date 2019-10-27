27.10.2019 10:01

- Sağlık çalışanları çöp topladı

BURSA - Bursa Hayat Hastanesi çalışanları, çevre kirliliğine dikkat çekmek için ellerine aldıkları poşetlerle ormandaki çöpleri tek tek topladı.

Hayat Hastanesi çalışanları, doğa ve çevre temizliği için, Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluştu. Sağlık çalışanları, ellerine aldıkları süpürgelerle vatandaşlar tarafından etrafa atılan çöpleri süpürüp torbalara doldurdu. Çevreye olan hassasiyetlerini ortaya koyan hastane personeli, topladıkları çöplerle bir kamyonu doldurdu. Çalışanlarla birlikte bulunan Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, "Hastane ailesi olarak topluma sağlıktan ötürü sorumluluğumuz olduğu kadar, çevreye de sorumluluğumuz bulunuyor. Çevreyi temiz tutabilmek için çalışanlarımızın ve ailelerinin katıldığı bir program gerçekleştirdik. Ellerimize aldığımız çöp torbaları, süpürgeler ve faraşlarla ormanın içerisindeki çöpleri toplamaya çalıştık. Çevreyi temizlemekten çok, çevreyi kirletmemeye dikkat çekmek istedik" dedi.

Kendilerine düşen görevi bir nebze de olsa yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özkul, "Bugün ormanı temizledik. İlerleyen günlerde denizi temiz tutmanın önemine dikkat çekeceğiz. Ağaç da dikerek bunu pekiştireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA