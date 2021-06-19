Sağlık çalışanları bu yıl Babalar Günü'nü aşı polikliniklerinde geçiriyor
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Sağlık çalışanları bu yıl Babalar Günü'nü aşı polikliniklerinde geçiriyor

Sağlık çalışanları bu yıl Babalar Günü'nü aşı polikliniklerinde geçiriyor
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, Babalar Günü'nü çocuklarından uzak, bu kez hastanelerin aşı polikliniklerinde geçiriyor.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, Babalar Günü'nü çocuklarından uzak, bu kez hastanelerin aşı polikliniklerinde geçiriyor.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 2020 yılının Mart ayından bu yana hastanelerin yoğun bakım servisleri ve filyasyon ekiplerinde görev yapan sağlık çalışanı babalar, ikinci kez çocuklarından uzak Babalar Günü geçirmenin üzüntüsünü yaşadı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 1400 sağlık personelinden 350 sağlık çalışanı baba, yoğun bakım servisi ve aşı polikliniğindeki mesailerine devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan sağlık çalışanları, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşılama sürecinde gece geç saatlere kadar görev yapıyor.

Çocuklarının Babalar Günü kutlamalarını bu yıl da cep telefonlarıyla konuşarak kabul etmek zorunda kalan sağlık çalışanı babalar, tedbirler ve aşılamayla gelecek sene Babalar Günü'nü daha rahat kutlayacaklarına inanıyor.

"Salgın sürecinde azalan vaka sayıları nedeniyle umutlu bir sene geçiriyoruz"

Hastanenin başhekim yardımcısı Uzman Doktor Ferhat Demirci, AA muhabirine, salgının çıktığı ilk günden bu yana sağlık çalışanları olarak yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Salgınla mücadele sürecinde çocuklarıyla vakit geçiremediğini belirten Demirci, "Daha önce hastalarımızı yoğun bakımlarda tedavi etmenin yoğunluğunu yaşarken artık koruyucu tıp anlamında aşılama mesaimiz devam ediyor. Bakanlığımız canhıraş bir çalışma göstererek aşı tedarikini tamamladı. Halkımız da aşılanmaya yoğun ilgi gösteriyor. Salgın sürecinde azalan vaka sayıları nedeniyle umutlu bir sene geçiriyoruz. Önümüzdeki sene maskesiz ve çocuklarımızı koklayarak ve sarılarak bir Babalar Günü geçirmeyi temenni ediyoruz. Artık umutlu bakıyoruz. İnşallah tüm hastalarımız iyileşir." diye konuştu.

"Biz bu salgını bitireceğiz"

Sağlık memuru Fatih Söngüt de daha önce Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görev aldığını, vaka sayılarının azalmasıyla aşı polikliniğinde salgınla mücadeleye devam ettiğini söyledi.

Aşılanma ve uyulan tedbirlere bağlı olarak vaka sayısının azalmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Söngüt, "Çocuklarımızdan uzak en son Babalar Günü'nü yaşayacağımı umuyorum. Çocuklarımla zaman geçirmeyi çok özledim. Halkımızın aşılama konusunda ilgisi böyle devam ederse bu hastalık bitecek. Aşımız var, aşılanacak insan var. Biz bu salgını bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Sağlık memuru 55 yaşındaki Mehmet İnan da 35 yıl aynı hastanede görev yaptığını, 2 senedir de Babalar Günü'nü çocuklarından uzakta geçirdiğini anlattı.

Ailecek Kovid-19 hastalığı geçirdiğini belirten İnan, "Sağlık çalışanları yoğun mesai sürecinde sevdiklerinden uzak kaldı. Bizi bu süreçte en mutlu eden olay vatandaşlarımızın aşılamaya önem göstermeleri ve buna bağlı olarak vaka sayılarının azalması. Bazıları aşılanmayla ilgili olumsuz şeyler söylüyor, vatandaşlarımız bunlara inanmasın. Mutlaka herkes aşı olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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