Sağlık çalışanları bu kez kovandan kaçan arılarla müdahale etti
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Sağlık çalışanları bu kez kovandan kaçan arılarla müdahale etti

Sağlık çalışanları bu kez kovandan kaçan arılarla müdahale etti
07.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:50

Sağlık çalışanları bu kez kovandan kaçan arılarla müdahale etti Artvin'in Borçka ilçesinde kovandan kaçan arılar hastanenin 3.

Sağlık çalışanları bu kez kovandan kaçan arılarla müdahale etti

Artvin'in Borçka ilçesinde kovandan kaçan arılar hastanenin 3. katında oğul verdi

Arılara hastanede görevli sağlık çalışanları ve arıcılar müdahale etti

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde kovandan kaçan bal arıları hastanenin üçüncü katında oğul verdi. Arıların yardımına ise sağlık çalışanları koştu.

Borçka Devlet Hastanesi'nin 3. kat dış duvarındaki kısma oğul veren bal arılarına sağlık çalışanları ve ilçede arıcılık yapan vatandaşlar müdahale etti.

Bal arıları vatandaşlara zarar vermemesi için hastane çalışanı ve aynı zamanda arıcılık yapan Yaşar Müti, arı üreticileri eşliğinde oğul veren arılar için çalışma başlattı. Arkadaşı yarımıyla pencereden uzanan Muti, iki saatlik uğraşının ardından bal arılarını bulundukları yerden köpük kovana doldurularak güvenli bir alana taşıdı.

Sağlık çalışanları bu kez, arıların yardımına koştu

İlçede arıcılık yapan ve görüntüleri cep telefonuna kaydeden İhsan Yılmaz, arıların üreme döneminde olduğunu belirterek, kovandan kaçan anne arıların yeni bir oğul verdiğini söyledi. Yılmaz, "Bu mevsimler bu tür olaylar sürekli olur. Anne arı nereye giderse yavrular o bölgede toplanır, ama ilk kez hastane binasında toplandığını gördüm. Sağlık çalışanlarımız bu kez arıların yardımına koştu kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bal arıları sağlık çalışanına hediye edildi

Öte yandan hastane binasında oğul veren arıların sahibi çıkmayınca, ilçede arıcılıkla uğraşan vatandaş 'doğanın hediyesi' olduğunu söyleyerek bal arılarını arıcılıktan anlayan sağlık çalışanı Yaşar Muti'ye hediye ettiler.

Sağlık çalışanları bu kez kovandan kaçan arılarla müdahale etti

Kaynak: İHA

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