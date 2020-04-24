Sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu
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23 Nisan, Türkiye, Yerel, Haber

Sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu

Sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 yılı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da kutlandı.

24.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:32
Sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu

Sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu

ÇORUM - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 yılı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da kutlandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ve çeşitli kademelerde görev yapan sağlık çalışanları saat 21.00'de hastanede çocuklar için bir araya geldi.

Hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan sağlık çalışanları daha sonra yine çocuklar için hep birlikte alkış tuttu.

Sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu

Kaynak: İHA

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