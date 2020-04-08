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Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel

Sağlık çalışanları Beşiktaş'ta yurtlara yerleştirildi

Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkemizin zor zamanlar geçirdiği bu günlerde 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına tahsis etti.

08.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:24
Sağlık çalışanları Beşiktaş'ta yurtlara yerleştirildi

Başkan Rıza Akpolat'ın çağrısı sonrası 25 Mart'tan itibaren sağlık çalışanları yurtlarda ağırlanmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı en büyük mücadeleyi sağlık sektöründe çalışanlar veriyor. Bu mücadele kapsamında İstanbul'da evlerine gidemeyen ve salgın riskini en yüksek oranda yaşayan sağlık çalışanlarına Beşiktaş Belediyesi de Başkan Rıza Akpolat'ın önerisiyle Beşiktaş'taki yurtların kapılarını açtı. Okulların tatil edilmesiyle boş kalan 185 kapasiteli iki öğrenci yurdu 25 Mart'tan itibaren sağlık çalışanlarını ağırlamaya başladı.

Özgecan Aslan Öğrenci Yurdu'nda konaklayan İstanbul 112 doktoru Nusret Can Güngör ''Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz bu savaşta Beşiktaş Belediyesi de bizim yanımızda oldu ve bize yurtlarını açtı" derken,

112 sürücü personeli Mecit Atlı ise Beşiiktaş Belediyesi'ne teşekkür ederek ''Ailemize ve çevremize virüsün bulaşmasını engelledik'' ifadelerini kullandı.

Acil Tıp Teknisyeni Türkay Tandoğan ise; '' Burada her türlü ihtiyaçlarımız karşılanmakta, kalacak yerimiz var. Günde iki öğün yemeğimiz geliyor. Her türlü temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor, kendimizi evimizdeymiş gibi hissediyoruz açıkçası. Bu hizmetleri nedeniyle Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: '' HALK SAĞLIĞI İÇİN EMEK VEREN HERKESİN YANINDAYIZ ''

Koronavirüs salgınının başlamasının hemen ardından sağlık çalışanlarının ve ailelerinin güvende olması için sürecin en başında vakit kaybetmeden bir ilki gerçekleştiklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, '' Toplam 185 kapasiteli iki yurdumuzu işte o kahramanlarımıza tahsis ettik. Halk sağlığı için fedakârca emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz.'' dedi

Kaynak: Bültenler

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