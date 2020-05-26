Sağlık çalışanları, bayramda da ailelerinden uzak
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Sağlık çalışanları, bayramda da ailelerinden uzak

KORONAVİRÜS salgını dolayısıyla görevde olan Burdur Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzak geçirdi.

Sağlık çalışanları, bayramda da ailelerinden uzak
26.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:32

KORONAVİRÜS salgını dolayısıyla görevde olan Burdur Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzak geçirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Lavanta Tepesi Oteli'nde kalan 45 sağlık çalışanı, ilk defa ailelerinden uzakta bayram kutlamanın hüznünü yaşadı. Sağlık çalışanları aileleri ile görüntülü konuşarak hasret giderdi.

Burdur Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kemal Gülsoy, "Pandemi sürecinde yoğun bakımdaki hastalarımıza hizmet vermek için evlerimize gitmedik. Hem ailelerimize bulaştırmama hem de hastalarımıza daha hızlı hizmet sunma açısından süreci burada geçirdik. İlk defa ailemden ayrı bayram geçiriyorum. İnşallah bu sürecin de geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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