Sağlık çalışanları bayram mesaisinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık çalışanları bayram mesaisinde

Sağlık çalışanları bayram mesaisinde Korona virüs(Covid-19) salgınıyla mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanları, kısıtlamanın sürdüğü Ramazan Bayramı'nda da hastaların tedavisi için görevlerinin başında olmak üzere yollardaydı.

24.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:40

Sağlık çalışanları bayram mesaisinde

İSTANBUL - Korona virüs(Covid-19) salgınıyla mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanları, kısıtlamanın sürdüğü Ramazan Bayramı'nda da hastaların tedavisi için görevlerinin başında olmak üzere yollardaydı.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde Ramazan Bayramı için 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulama kararı aldığı önceki gün başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Bu yıl ilk kez milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramını evde geçirirken, kısıtlamadan muaf tutulan sektör çalışanları yine işlerine gitmek üzere sabah erken saatlerde yollara çıktı. Kısıtlamanın etkisiyle cadde ve sokaklar büyük oranda boşalırken korona virüsle mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanları da her zaman olduğu gibi yine görevlerine gitmek için bayram sabahı yollara çıktı.

"İnsanların sağlığı için birilerinin çalışması gerekiyor"

Mesai kavramı gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre çalışan yüz binlerce sağlık çalışanından biri olan Dilan Demirhan, "Biz bugün çalışıyoruz. Zor oluyor ama insanların sağlığı için birilerinin çalışması gerekiyor. Biz de çalışıyoruz. Bunun için 7 gün 24 saat sahada olmak gerekiyor. Günü geldi, 24 saat çalıştık şimdi çıkıyoruz diğer arkadaşlar geliyor" diye konuştu.

"Hastalıkta sağlıkta çalışıyoruz halkımız iyi olsun yeter"

Sağlık personellerinin özel gün mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarına dikkat çeken Orhan Batur da, "Bizim özel günlerimiz yok. Hastalıkta, sağlıkta, bayramlarda sürekli çalışıyoruz. Halkımız ve devletimiz için çalışıyoruz onlar iyi olsun yeter" ifadelerini kullandı.

"Siz evden çıkmadığınız sürece vakalar azalacak"

Acil Tıp Teknisyeni Gürkan Akyol ise "Herkesin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Siz evden çıkmadığınız sürece vakalar azalacak ve herkes mutlu huzurlu bir şekilde dışarı çıkmaya başlayacaklar. Bizim işimiz böyle 7/24 çalışmakla yükümlüyüz" dedi.

Bir başka sağlık personeli Sayide Temiz ise, "Bizim işimizin özrü yok bundan besleniyoruz. İnsanlarım evinde sağlıklı kalabilsin, rahatça yaşayabilsin diye bizler çalışıyoruz. 7-24 de görevdeyiz" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanları bayram mesaisinde

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı Haber
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Haber
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi
'Nerede o eski bayramlar' sözü bu bayram gerçek oldu
"Nerede o eski bayramlar" sözü bu bayram gerçek oldu
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Naci Bostancı Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Saylak Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Galatasaray
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanları bayram mesaisinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 10:41:23. #1.14#
title