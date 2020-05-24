Sağlık çalışanları bayram mesaisinde
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Sağlık çalışanları bayram mesaisinde

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanları, kısıtlamanın sürdüğü Ramazan Bayramı'nda da hastaların tedavisi için görevlerinin başında olmak üzere yollara düştü.

Sağlık çalışanları bayram mesaisinde
24.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:54

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanları, kısıtlamanın sürdüğü Ramazan Bayramı'nda da hastaların tedavisi için görevlerinin başında olmak üzere yollara düştü.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde Ramazan Bayramı için 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulama kararı aldığı sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Bu yıl ilk kez milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı'nı evde geçirirken, kısıtlamadan muaf tutulan sektör çalışanları yine işlerine gitmek üzere sabah erken saatlerde yollara düştü. Kısıtlamanın etkisiyle cadde ve sokaklar büyük oranda boşalırken, korona virüsle mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanları da görevlerine gitmek için bayram sabahı yollara çıktı.

"İnsanların sağlığı için birilerinin çalışması gerekiyor"

Mesai kavramı gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre çalışan yüz binlerce sağlık çalışanından biri olan Dilan Demirhan, "Biz bugün çalışıyoruz. Zor oluyor ama insanların sağlığı için birilerinin çalışması gerekiyor. Biz de çalışıyoruz. Bunun için 7 gün 24 saat sahada olmak gerekiyor. Günü geldi 24 saat çalıştık, şimdi çıkıyoruz diğer arkadaşlar geliyor" diye konuştu.

"Hastalıkta, sağlıkta çalışıyoruz, halkımız iyi olsun yeter"

Sağlık personellerinin özel gün mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarına dikkat çeken Orhan Batur da, "Bizim özel günlerimiz yok. Hastalıkta, sağlıkta, bayramlarda sürekli çalışıyoruz. Halkımız ve devletimiz için çalışıyoruz, onlar iyi olsun yeter" ifadelerini kullandı.

"Siz evden çıkmadığınız sürece vakalar azalacak"

Acil Tıp Teknisyeni Gürkan Akyol ise, "Herkesin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Siz evden çıkmadığınız sürece vakalar azalacak ve herkes mutlu, huzurlu bir şekilde dışarı çıkmaya başlayacaklar. Bizim işimiz böyle, 7/24 çalışmakla yükümlüyüz" dedi.

Bir başka sağlık personeli Sayide Temiz, "Bizim işimizin özrü yok, bundan besleniyoruz. İnsanlarım evinde sağlıklı kalabilsin, rahatça yaşayabilsin diye bizler çalışıyoruz. 7/24 de görevdeyiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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