Sağlık çalışanları aşılanıyor

Aşı odalarından görüntü Hemşire Hatice Şahin'in aşı olması ve konuşması Hemşire Dudu Karacameydan'ın aşı olması ve konuşmasıÇANKIRI - Sağlık çalışanları aşılanıyor.