Sağlık çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda yarından... Sağlık çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda yarından itibaren kimliklerini göstermek suretiyle EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY'dan ücretsiz yararlanabilecek.

Sağlık çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda yarından itibaren kimliklerini göstermek suretiyle EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY'dan ücretsiz yararlanabilecek. - ANKARA Kaynak: İHA