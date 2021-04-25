Sağlık çalışanları, aileleriyle birlikte haftasonu kısıtlamasından muaf tutulmak istiyor
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Sağlık çalışanları, aileleriyle birlikte haftasonu kısıtlamasından muaf tutulmak istiyor

Sağlık çalışanları, aileleriyle birlikte haftasonu kısıtlamasından muaf tutulmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından sağlık çalışanlarının aileleriyle birlikte muaf tutulması yönünde taleplerinin olduğunu söyledi.

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından sağlık çalışanlarının aileleriyle birlikte muaf tutulması yönünde taleplerinin olduğunu söyledi. Kuluöztürk, "Hafta sonu kısıtlamalarında turistlere uygulanan muafiyetin bir benzerinin sağlıkçı ve aileleri için uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

Korona virüs salgınıyla birlikte sağlık çalışanlarının bir yılı aşkın süredir yoğun bir şekilde çalıştığını hatırlatan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, yaşanan süreç sonucunda sağlıkçıların maddi ve manevi çöküntü içine girdiğine dikkat çekti. Tükenmişlik içine düşen sağlıkçı sayısındaki artışa vurguda bulunan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunun yüksek tutulması gerektiğine işaret etti.

"Aileleriyle dışarıda vakit geçirmek istiyorlar"

Vaka sayılarındaki artışla sağlıkçıların iş yükünün arttığına değinen Kuluöztürk, sağlıkçıların dış dünyayla olan bağlantıların kesildiğinin altını çizdi. Sağlıkçıların alkışlardan öteye beklentiler içinde olduğun ifade eden Kuluöztürk, "Sağlıkçılarımız artık ev-iş ekseninde gidip gelmekten çok bunaldılar. Birçoğu ailesiyle birlikte dışarıda vakit geçirememekten şikayetçi. "Aylardır çocuğumu parka götüremedim", "Ailemle haftalardır sahilde bir yürüyüş yapamıyoruz" diyenler var. Bu noktada hafta sonu kısıtlamalarında turistlere uygulanan muafiyetin bir benzerinin sağlıkçı ve aileleri için uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının ailelerine aşı talebi

Sağlıkçıları aileleriyle dışarıda vakit geçirememek kadar üzen bir başka durumun da aşı konusu olduğunu aktaran Kuluöztürk,"Salgının ilk gününden bu yana sağlıkçılarımız hayatları pahasına sahada yer alıyorlar. Diğer kamu çalışanlarına esnek mesai uygulaması gelirken bizlerin izinleri iptal oldu, istifalar yasaklandı. 13 aydır sağlıkçılarımız evden işe, işten eve şeklinde bir hayat yaşıyorlar. Salgının başında ailelerimize virüs bulaştırma endişesiyle aylarca evlerimize gidemedik, sevdiklerimizden ayrı kaldık. Sağlıkçıların aşılanmasıyla bu tedirginlik hafiflese de hala yakınlarımız aşılanmadığı için endişemiz devam etmektedir. Taleplerimize ivedi bir şekilde karşılık verilmesini bekliyoruz. Böyle gitmesi halinde salgına karşı verdiğimiz kurtuluş savaşının kahramanları olan sağlık ordusu, cephede yenik düşecektir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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