Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi - Haberler
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Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi Sivas'ta görev yapan Acil Tıp Teknisyenleri aç olan tilkiyi elleriyle besledi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Sivas'ta görev yağan birkaç Acil Tıp Teknisyenleri aç olan tilkiyi elleriyle besledi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Sivas'ta görev yapan Acil Tıp Teknisyenleri aç olan tilkiyi elleriyle besledi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta görev yağan birkaç Acil Tıp Teknisyenleri aç olan tilkiyi elleriyle besledi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta birçok hastanın yardımına koşan acil tıp teknisyenleri hayvanları da unutmuyor. Geçtiğimiz günlerde Sivas Nuri Demirağ'a Havalimanı'nda görevli sağlık çalışanları havalimanı dış bahçesinde bir tilki fark etti. Tilkinin aç kaldığını düşünen sağlık çalışanları tilkinin yanına kadar gitti. Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi. Tilkiye ekmek veren sağlık çalışanlarının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sağlık çalışanları aç kalan tilkiyi elleriyle besledi - Haberler
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