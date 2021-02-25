Sağlık çalışanları 8 kişinin Kovid-19 aşısını yapmak için 73 kilometre yol katetdi
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Sağlık çalışanları 8 kişinin Kovid-19 aşısını yapmak için 73 kilometre yol katetdi

25.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:34
Sağlık çalışanları 8 kişinin Kovid-19 aşısını yapmak için 73 kilometre yol katetdi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir bölümü stabilize olan 73 kilometrelik yolu aşan sağlık çalışanları 8 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uyguladı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir bölümü stabilize olan 73 kilometrelik yolu aşan sağlık çalışanları 8 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uyguladı.

İlçeye 53 kilometre olan Çubukharmanı Mahallesi'nde aşı çalışmalarını tamamlayan sağlık ekibi, buradan da 20 kilometrelik stabilize yolu aşarak 10 hanelik mezraya ulaştı.

Ekip, burada 8 kişiye Kovid-19 aşısı uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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