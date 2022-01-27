Sağlık çalışanları, 50 santimetre karda bakıma muhtaç hastalara ulaşıyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde olumsuz hava şartları sonrası kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. İlçede sağlık ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, kar nedeniyle bakıma muhtaç hastalarla, kırsal mahallelerdeki diyaliz ihtiyacı olan ve yatalak hastalara ulaşılıyor. Sağlıkçılar, karla kaplı yerlerde evlere yürüyerek ulaşıyor. Hastalar, kar yağışı nedeniyle olumsuz durumlara karşı da Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor.