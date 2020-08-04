Sağlık çalışanının 'Türk bayrağı' hassasiyeti
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Sağlık çalışanının 'Türk bayrağı' hassasiyeti

Sağlık çalışanının 'Türk bayrağı' hassasiyeti Kayseri'de kaza yapan minibüsün üzerinde bulunan Türk bayrağını sağlık çalışanı temizledi Kayseri'de minibüsün üzerinde sıkışan Türk bayrağını, yaralıya müdahale etmek için kaza yerine gelen sağlık çalışanı önce temizledi ardından da katlayarak...

04.08.2020 20:20 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:39

Sağlık çalışanının 'Türk bayrağı' hassasiyeti

Kayseri'de kaza yapan minibüsün üzerinde bulunan Türk bayrağını sağlık çalışanı temizledi

KAYSERİ - Kayseri'de minibüsün üzerinde sıkışan Türk bayrağını, yaralıya müdahale etmek için kaza yerine gelen sağlık çalışanı önce temizledi ardından da katlayarak araca koydu. Sağlık çalışanının bu hareketi vatandaşlardan takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 VK 881 plakalı minibüs, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralı şahsı ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindiren sağlık çalışanı, kaya yapan aracın önünde sıkışan Türk bayrağını gördü. Ambulanstan inen sağlık çalışanı, özenle aldığı Türk bayrağını önce temizledi, ardında da kaza yapan aracın içerisine koydu. Sağlık çalışanının bu hareketi, çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık çalışanının 'Türk bayrağı' hassasiyeti

Kaynak: İHA

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