SAĞLIK ÇALIŞANININ KÜÇÜK KIZI BENİ BABAMA KAVUŞMAKTAN MAHRUM BIRAKMAYIN, LÜTFEN EVDE KALIN istanbul DHAİstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, 'Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın.

istanbul DHA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, 'Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" çağrısını paylaştı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, evde kalın çağrısında bulundu. Küçük kız, 'Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA