SAĞLIK ÇALIŞANININ KÜÇÜK KIZI : BENİ BABAMA KAVUŞMAKTAN MAHRUM BIRAKMAYIN, LÜTFEN EVDE KALIN. istanbul DHAİstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın.

istanbul DHA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" çağrısını paylaştı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, evde kalın çağrısında bulundu. Küçük kız, "Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA