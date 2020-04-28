Sağlık çalışanından jandarma aracılığı ile çocuklarına sürpriz
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Sağlık çalışanından jandarma aracılığı ile çocuklarına sürpriz

Sağlık çalışanından jandarma aracılığı ile çocuklarına sürpriz Samsun'da babaannesi ile yaşayan minik Azra'ya jandarma personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Sağlık çalışanından jandarma aracılığı ile çocuklarına sürpriz
28.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:25

Sağlık çalışanından jandarma aracılığı ile çocuklarına sürpriz

SAMSUN - Samsun'da babaannesi ile yaşayan minik Azra'ya jandarma personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

İstanbul'da görevli sağlık çalışan Banu Akçaoğlu korona virüsü salgını nedeniyle kızını babaannesinin yanına gönderdi. Çarşamba ilçesindeki kızın doğum günü geldiğinde ise kendisi gelemeyeceği için vefa sosyal destek gruplarından yardım istedi. Azra'nın doğum günü pastasını jandarma getirdi. Doğum gününü ekiplerle birlikte kutlayan Azra'yı annesi de görüntülü görüşme vasıtasıyla yalnız bırakmadı.

Sağlık çalışanından jandarma aracılığı ile çocuklarına sürpriz

Kaynak: İHA

Manşet

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