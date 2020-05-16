Sağlık çalışanından babasına "Vefalı" doğum günü kutlaması
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Sağlık çalışanından babasına "Vefalı" doğum günü kutlaması

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 74 yaşına giren Recep Özarslan'ın evine giderek doğum gününü kutladı.

Sağlık çalışanından babasına 'Vefalı' doğum günü kutlaması
16.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:43

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 74 yaşına giren Recep Özarslan'ın evine giderek doğum gününü kutladı.

Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen hasta ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların yanı sıra sokağa çıkmamayı tercih edenlerin de ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanı Burcu Gökmenoğlu, 112 İhbar Hattı'nı arayarak, babasının doğum günü için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan pasta talebinde bulundu.

Ekip, Özaslan'ın ailesinin evine giderek doğum günü sürprizi yaptı.

Ekibi karşısında pasta ile gören Özaslan, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Özaslan, pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfleyerek söndürdü.

Bu sırada Burcu Gökmenoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden doğum gününü görüntülü olarak izledi.

Kızı ile görüntülü görüşen Özaslan'ın duygulandığı görüldü.

Özaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı başta olmak üzere kendisine pasta gönderen Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile ekibine teşekkür etti.

Çok duygulandığını ifade ede Özaslan, bu zor günlerin bitmesi için dua ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanından babasına 'Vefalı' doğum günü kutlaması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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