Sağlık çalışanından annesine sosyal mesafeli doğum günü sürprizi
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Sağlık çalışanından annesine sosyal mesafeli doğum günü sürprizi

Sağlık çalışanından annesine sosyal mesafeli doğum günü sürprizi İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan bir sağlık çalışanı annesinin doğum gününü yeni tip korona virüs dolayısı ile kapıda sosyal mesafe kurallarına uyarak kutladı.

04.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:23
Sağlık çalışanından annesine sosyal mesafeli doğum günü sürprizi

Sağlık çalışanından annesine sosyal mesafeli doğum günü sürprizi

İSTANBUL - İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan bir sağlık çalışanı annesinin doğum gününü yeni tip korona virüs dolayısı ile kapıda sosyal mesafe kurallarına uyarak kutladı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan ve aynı zaman da Kazasız Kul Olmaz Projesi destekçisi Ali Yücel Güler, yeni tip korona virüse karşı amansız mücadele verdikleri şu günlerde annesinin doğum gününü unutmadı. Akşam ailesinin kaldığı apartmanın önüne giden Güler, kapıyı açan annesinin doğum gününü kutladı. Güler aynı zamanda sosyal mesafe kuralına uyarak elinde bulunan çiçekleri kapıdan annesine verdi.

Sağlık çalışanından annesine sosyal mesafeli doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

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Sağlık çalışanından annesine sosyal mesafeli doğum günü sürprizi
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