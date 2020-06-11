Sağlık çalışanından ailesine, 'koronayı aştım da geldim' afişli sürpriz
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Sağlık çalışanından ailesine, 'koronayı aştım da geldim' afişli sürpriz

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu, koronavirüs sürecinde 5 aylık çocuğunu ve eşini memleketine gönderdi.

Sağlık çalışanından ailesine, 'koronayı aştım da geldim' afişli sürpriz
11.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:09

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sağlık çalışanı Mahmutcan Müslümoğlu, koronavirüs sürecinde 5 aylık çocuğunu ve eşini memleketine gönderdi. Müslümoğlu, normalleşme adımları ile birlikte ailesinin yanına giderek aracının üzerine 'koronayı aştım da geldim' ve 'sizi çok özledim' yazılı pankartlar asarak sürpriz yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Besni Devlet Hastanesi acil servisinde çalışan Mahmutcan Müslümoğlu, 5 aylık oğlu Yağız Aslan ve eşi Ayşe Tuğba Müslümoğlu'nu Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesinin yanına bırakarak görev yerine döndü.

Acil serviste 4 ay görev yapan Müslümoğlu, normalleşme adımları ile birlikte izin alarak ailesinin yanına döndü. Aracının üzerine 'koronayı aştım da geldim' ve 'sizi çok özledim' yazılı pankartlar asan Müslümoğlu ailesine sürpriz yaptı. Koronavirüs salgını nedeni ile 4 aydır ailesini görmediğini ve böyle bir sürpriz hazırladığını söyleyen Mahmutcan Müslümoğlu, "Besni Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışmaktayım. Koronavirüs tedbirleri eşimin ve çocuğumun sağlığı için ailesinin yanına bıraktım 4 aylık onların özlemi nedeniyle böyle bir sürpriz yapmayı düşündüm bunu yapmamdaki en büyük amaç eşimin ve çocuğumun özlemiydi. Eşim ve çocuğum bu sürpriz karşısında çok mutlu oldular" dedi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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