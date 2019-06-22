Sağlık çalışanına "saldırı girişimi" cezasız kalmadı

MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'de sağlık çalışanına "saldırı girişimi"nde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa bin 500 lira para cezası verildi.

Bayraklı ilçesinde bir evden yapılan çağrıya müdahale için giden ambulanstaki sağlık çalışanı Şule Dinç'in, Muhammet K'nin saldırgan tutumuyla karşılaşması ve 16 yaşındaki hasta yakını B.Ç. tarafından darbedilerek, bir tutam saçının koparılması olayıyla ilgili adli süreç devam ediyor.

Hasta yakını B.Ç'nin yaşının küçük olması nedeniyle dosyasının ayrıldığı soruşturmada, müştekinin uzlaşma teklifini kabul etmemesi üzerine B.Ç. hakkında iddianame hazırlığına başlandı.

Olayda "saldırı girişimi"nde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Muhammet K'yle ilgili, mahkeme "örnek" teşkil edecek bir karara imza attı.

Müşteki avukatı Gonca Karakaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkili Şule Dinç ile katıldığı karar duruşmasında savunması alınan sanığın, olay günü alkollü olduğunu, bu nedenle de ne yaptığının farkında olmadığını beyan ettiğini belirtti.

Beraatini isteyen sanığın, cezalandırılmasını talep ettiklerini vurgulayan Karakaptan, mahkemenin de sanığa "kasten yaralamaya teşebbüs" suçunun sabit olduğu gerekçesiyle bin 500 lira adli para cezası verdiğini söyledi.

"Karar örnek nitelikte"

Karakaptan, kararı sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi anlamında "umut verici" olarak nitelediklerini, bu cezayla sağlık çalışanlarına şiddet konusunda önemli bir farkındalık oluşacağını umut ettiğini dile getirdi.

"Karar, saldırı 'teşebbüs' aşamasında kalsa da cezasız kalmayacağını gösterdi." diyen Karakaptan, şunları kaydetti:

"Mahkeme bu anlamda örnek nitelikte bir ceza verdi. Bunu basite indirgememek lazım çünkü müvekkilim o an kaçamasa teşebbüs tamamlanarak belki de telafisi olmayan büyük zararlar meydana gelecekti. Sağlık personeline şiddet basında sık sık yer alıyor ama toplumun bazı kesimlerinde gereken duyarlılık maalesef oluşmuyor. Bunun önüne geçmek adına bu tür cezai yaptırımlara ihtiyacımız var."

Uzlaşmayı kabul etmedi

Karakaptan, aynı olayda Şule Dinç'e saldırarak saçlarını koparan hasta yakını B.Ç. ile ilgili soruşturmanın da sürdüğünü bildirerek, "Müvekkilim bu kişiyle ilgili de uzlaşmayı kabul etmeyerek şikayetini sürdürdü. Hukuki süreç devam ediyor." dedi.

B.Ç. hakkında da "kasten yaralama" suçundan dava açılmasını beklediklerini aktaran Karakaptan, bu davadan da emsal bir karar çıkacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Olay

İzmir'de, 8 Aralık 2018'de, Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir adreste yaşayan hastaya giden ambulansta görevli sağlık çalışanları, iddiaya göre Muhammet K'nin saldırgan tutumuyla karşılaşmış, bunun üzerine ambulansa refakatçi olarak alınan B.Ç'nin, 112 Acil Servis çalışanı paramedik Şule Dinç'i darbederek, bir tutam saçını kopardığı belirtilmişti. Şule Dinç, güvenlik kamerasınca da kaydedilen olaydan sonra polise giderek şikayetçi olmuştu.

Kaynak: AA