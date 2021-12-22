Sağlık çalışanına demir dubayla saldırdı, ilk duruşmada tahliye oldu

ADANA'da, tıp merkezinde anestezi teknikeri ve nöbetçi idari amir olarak çalışan Emre Gülaşı (25), 3 kişi tarafından darbedildi. Hasta yakınlarının yumruklu saldırısına uğrayan Gülaşı, başına atılan demir dubayla da kaşından yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Ö.Y.A., ilk duruşmada ise tahliye edildi. Mahkemede savunma yapan Ö.Y.A., kavgayı önlemek için demir dubayı attığı Gülaşı'yı hedef almadığını iddia etti.

Olay, 30 Ekim gecesi, Yüreğir ilçesindeki özel tıp merkezinde meydana geldi. 9 yaşındaki kız çocuğunu ayağındaki kırık nedeniyle tıp merkezine getiren aile, iddiaya göre, sağlık çalışanları ile tartışıp, tehdit etti. Anestezi teknikeri ve nöbetçi idari amir olarak çalışan Emre Gülaşı ise hasta yakınlarıyla konuşup, sakinleştirmeye çalıştı. Aile yakınları, bu kez Gülaşı'ya saldırdı. Y.T. isimli hasta yakını, Gülaşı'yı yumrukladı, Ö.Y.A. da masanın önündeki demir dubayı alarak, sağlık çalışanının üzerine attı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avukat Furkan Salmanlar ise tutuklu yargılanan sanığın serbest bırakılmasının, kendilerini üzdüğünü söyledi.