Sağlık Çalışanına Darp İddiası

Tokat'ta asistan doktoru darbettiği öne sürülen kişi, gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Ortopedi Bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Harun Altınayak ile hasta ziyareti yapan U.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.A, Altınayak'ı darbetti. Başından yaralanan Altınayak, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Polislerce yakalanan U.A. ise Emniyete götürüldü.