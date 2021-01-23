Sağlık çalışanı zeytin bahçesine devrilen otomobilinde hayatını kaybetti
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Sağlık çalışanı zeytin bahçesine devrilen otomobilinde hayatını kaybetti

23.01.2021 13:58 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:02
Sağlık çalışanı zeytin bahçesine devrilen otomobilinde hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü sağlık çalışanı Hüseyin Kozcu (20) hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü sağlık çalışanı Hüseyin Kozcu (20) hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Muğla- Yatağan Karayolu Necati Uygun Bulvarı'nda meydana geldi. Yatağan'dan Muğla yönüne giden Hüseyin Kozcu yönetimindeki 48 U 8547 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, zeytin bahçesine devrildi. Kozcu, araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Kozcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin Kozcu'nun, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personeli olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Sağlık çalışanı zeytin bahçesine devrilen otomobilinde hayatını kaybetti
Sağlık çalışanı zeytin bahçesine devrilen otomobilinde hayatını kaybetti
Sağlık çalışanı zeytin bahçesine devrilen otomobilinde hayatını kaybetti
Sağlık çalışanı zeytin bahçesine devrilen otomobilinde hayatını kaybetti
Sağlık çalışanı zeytin bahçesine devrilen otomobilinde hayatını kaybetti
Sağlık çalışanı zeytin bahçesine devrilen otomobilinde hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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