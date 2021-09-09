Sağlık çalışanı, televizyonun üstüne yuva yapıp yumurtlayan kumruya gözü gibi bakıyor

Sağlık çalışanı, televizyonun üstüne yuva yapıp yumurtlayan kumruya gözü gibi bakıyor Elazığ'da sağlık çalışanı olarak görev yapan Savaş Kayaoğlu, balkonlarındaki televizyonun üzerine yuva yapıp kuluçkaya yatan kumruya gözü gibi bakıyor.

Sağlık çalışanı, televizyonun üstüne yuva yapıp yumurtlayan kumruya gözü gibi bakıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da sağlık çalışanı olarak görev yapan Savaş Kayaoğlu, balkonlarındaki televizyonun üzerine yuva yapıp kuluçkaya yatan kumruya gözü gibi bakıyor.

Elazığ merkezde bulunan Sanayi Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir kumru, 112 sağlık ekibinde görev yapan Savaş Kayaoğlu'nun oturduğu evin balkonundaki televizyona yuva yaptı. Ailesi ile birlikte gittiği bir haftalık tatil dönüşü sonrası balkonlarındaki yuvayı gören sağlık çalışanı Kayaoğlu, kumrunun yumurtladığını ve kuluçkaya yattığını gördü. Kumruyu her gün düzenli olarak kontrol ederek hayvana gözü gibi bakan Kayaoğlu, onu her gün düzenli olarak yem ve su ile besleyerek yardımcı oluyor. Ayrıca, kumrunun rahatsız olmaması için televizyonu kullanmadıklarını belirten Kayaoğlu, havalar soğumadan yavru kumrunun uçmaya başlamasının en büyük arzuları olduğunu kaydetti.

"Artık bizim ailenin bir parçası olmuş"

Son iki yıldır güvercin ve kumruların balkonda yuva yaptığını ifade eden Savaş Kayaoğlu, "Yaklaşık 5 yıldır bu evde oturuyorum. Baharın gelmesiyle birlikte kumru, üçüncü kez yuva yaptı. Biz bir hafta tatile gittik ve eve döndüğümüzde burada televizyonun üstüne yuva yaptığını gördük. Daha önce, balkonun daha tenha köşelerinde yuva yaptığını görmüştük ama bu defa daha yakına gelmiş. Artık bizim ailenin bir parçası olmuş. Evden kimseden korkmuyor, uçmuyor. Bizler de yemeğini, suyunu veriyoruz" dedi.

"Bir ona alıştık, o da bize alıştı"

Kumrunun rahatsız olmaması için televizyonu kullanmadıklarını dile getiren Kayaoğlu, " Kumru, rahatsız olmasın diye televizyonu da açmıyoruz. Güz döneminde olmasına rağmen yumurtlamış ve kuluçka döneminde. Biz de soğuklar başlamadan yavrusunu yetiştirebilecek mi diye bekliyoruz. Bizi endişelendiren durum da budur. Kendiliğinden buraya gelmiş ve herhangi bir ilgiliyi aramadık. Balkonun bir bölümünde yem ve su veriyoruz. Evin bir parçası oldu. Bir ona alıştık, o da bize alıştı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak