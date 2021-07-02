Sağlık çalışanı olacaktı, makinist oldu

? Üniversite eğitimini tamamlayıp perfüzyon teknikeri olan Gülşah Tokatlıoğlu, 1 yıldır makinist olarak görev yapıyor.

? Üniversite eğitimini tamamlayıp perfüzyon teknikeri olan Gülşah Tokatlıoğlu, 1 yıldır makinist olarak görev yapıyor. Tokatlıoğlu hem çevresinden hem de yolculardan olumlu tepkiler alıyor. Mesleğini çok sevdiğini ve makinistliğin severek yapılabilecek bir iş olduğunu söyleyen Tokatlıoğlu, meslektaşlarının Dünya Makinistler Günü'nü kutladı.

İstanbul'da yaşayan ve eğitim gördüğü üniversitenin sağlık bölümünden perfüzyon teknikeri olarak mezun olan Gülşah Tokatlıoğlu (24), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tren sürücülüğü için oluşturduğu ilana başvurdu. Mülakat süreci başlayan Tokatlıoğlu, yaptığı görüşmeler ve girdiği sınavlarda başarı kaydetmesinin ardından 4 aylık eğitim süreçlerini tamamlayarak makinist oldu. 1 yıldır işini severek yapan Tokatlıoğlu, 6 aydır Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ocak ayında ilk kısmı hizmete açılan T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda görev yapıyor. 120'si kadın 800 makinistle omuz omuza çalışan Tokatlıoğlu, yakın çevresinin yanı sıra tramvaya binen yolculardan da olumlu tepkiler alıyor.

'ZORLUKLAR DÜŞÜNDÜRDÜ AMA BAŞARDIM'

Makinist olma yolundaki süreci anlatan Tokatlıoğlu, 'Özgeçmişimi doldurup, tren sürücülüğü iş ilanına başvurdum. Öncesinde araştırma yapmıştım. Yapabilir miyim, nasıl bir meslektir diye çok sorguladım. Çünkü hiç böyle bir planım yoktu. Sonra fark ettim ki kadın sürücülerimiz de mevcut. Başvurumu yaptıktan sonra çağırıldım. Mülakata girdim, sonrasında sınavlara girdim. Bunların sonucunda başarılı oldum. 4 aylık bir eğitim sürecimiz vardı. Eğitim sürecinde de iyi ilerledim. Ancak bu süreç beni biraz düşündürdü. Çünkü kocaman bir tren var ve o arızalandığında nasıl müdahale edebileceğime dair korkularım da oluyordu. Ama eğitimde, kadın erkek ayırmaksızın, her şey öğretildi. Eğitim devam ettikçe ve ben bu işin altından kalkabileceğimi, devam edebileceğimi görünce başarılı oldum. Yaklaşık 1 yıldır da makinistim ve bununla gurur duruyorum' dedi.

GÖRENLER TAKDİR EDİYOR

Kendisini gören yolcuların olumlu tepkileriyle büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Tokatlıoğlu, 'Çalıştığım hat, açık bir hat. Perona girdiğimde de tüm yolcular göz teması halindeyim. Bir gün perona girerken bir grup arkadaş beni gördü. Kadın olduğumu fark ettiklerinde çığlık atıp alkışlamaya başladılar. Sonra kabine bindim, sefere başlayacaktık. Arkada da yaşça büyük bir kadın yolcu oturuyordu. Beni tebrik edip, 'Başarılarınızın devamını dilerim Allah sayınızı arttırsın' diyerek dua etti. Bir keresinde de hatta yolumu değiştirip, makas yapmam gerekti. Tramvayı durdurup indim, makası yaptım ve geri bindim. Yolcular da 'helal olsun, kıza bak' diye aralarında konuşmaya başlamıştı. Bu tarz olaylar, böyle sözler beni çok motive ediyor ve gurur veriyor? sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

MAKİNİSTLİK ÖZVERİYLE YAPILACAK BİR MESLEK

Meslektaşlarının Dünya Makinistler Günü'nü kutlayan Tokatlıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

'Meslektaşlarıma ve hemcinslerime sesleniyorum, makinistlik kadın erkek fark etmeksizin severek ve özveriyle yapılacak bir meslek. Ben başardım. İnanıyorum ki bu işi yapmak isteyenler de başarabilir. Makinist olmak isteyen herkesi bekliyoruz.'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı