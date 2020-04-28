Sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü Sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü Osmaniye'de 2 ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime Taş, 7. kattaki evlerinin balkonundan apartmanın 1.

Sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü

Osmaniye'de 2 ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime Taş, 7. kattaki evlerinin balkonundan apartmanın 1. katındaki dairenin balkonuna düştü

Genç kadın hastanede kurtarılamazken olay öncesi tartıştığı ileri sürülen eşi emniyete götürüldü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi, Hastane Sokakta bulunan bir apartmanın 7. katındaki dairede oturan, sağır ve dilsiz Aşkın Taş iddiaya görde, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan sağlık çalışanı eşi Naime Taş ile tartıştı. Tartışmanın ardından Naime Taş, çıktığı balkondan, birinci kattaki dairenin balkonuna düştü.

Haber verilmesi üzerine Düziçi Devlet Hastanesinin bitişiğinde bulunan apartmana koşarak gelen hastane personeli, mesai arkadaşlarını sedyeye alarak hastaneye ulaştırdılar. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Naime Taş hayatını kaybetti. Olaydan sonra genç kadının eşi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İki aylık evli olan çiftlerden Naime Taş'ın Düziçi Devlet Hastanesi ameliyathane bölümünde sterilizasyon personeli olarak, eşi Aşkın'ın ise markette çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA